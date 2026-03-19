Черное море загрязнено маслом из-за российских ударов: к одесским пляжам прибило грязные пятна

Откуда на пляжах Одессы масло?

В прибрежной зоне Черного моря возле Одессы зафиксировали загрязнение воды жирами и маслами. Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Во время обследования 12 марта в районе пляжей "Отрада" и "Ланжерон" специалисты обнаружили характерные пятна желтого и желто-серого цвета с запахом, похожим на подсолнечное масло.

Важно! Лабораторный анализ отобранных проб подтвердил превышение показателейсодержание жиров и масел в воде составило 49,8 миллиграмма на кубический дециметр, что свидетельствует о наличии загрязнения.

По предварительным оценкам, инцидент может быть связан с событиями декабря 2025 года, когда в результате атаки на портовую инфраструктуру значительные объемы подсолнечного масла попали в Аджалыкский лиман. Впоследствии загрязняющие вещества могли распространиться в акватории Черного моря.

Сейчас соответствующие службы уже проинформированы и работают над ликвидацией последствий. Экологический мониторинг состояния воды в районе продолжается.

