Рядом с границей с агрессором: на Сумщине открыли новый молочный цех
- В Сумской области, в 40 км от границы с Россией, открыли новый молочный цех на базе агрофирмы "Казацкая".
- Цех будет производить разнообразную молочную продукцию, что будет способствовать развитию местной экономики и созданию рабочих мест.
В Сумской области открыли новый цех по производству молочной продукции. Предприятие заработало на базе агрофирмы в громаде, расположенной всего в 40 километрах от границы с Россией.
Новый молочный цех в непосредственной близости к врагу
В селе Казацкое Бочечковской громады Сумской области открыли новый цех по производству молочной продукции, сообщили в Бочечковской громаде. Его создали на базе агрофирмы "Казацкая".
В новом цехе планируют изготавливать широкий ассортимент молочной продукции. В частности, речь идет о пастеризованном молоке, йогурты с различными вкусами, сметану, сливочное масло, творог, кефир и сладкие молочные десерты. Отмечается, что агрофирма много лет работает на территории общины и занимается растениеводством и животноводством.
Сельский голова Бочечковской общины Виктор Борошнев отметил, что запуск нового производства является важным шагом для развития местной экономики.
Это значимый шаг для развития местного производства. Отныне молоко, которое производится в нашей общине, можно будет перерабатывать и реализовывать не только на местном уровне, но и в районе и области,
– отметил он.
Обратите внимание! Кроме того, глава громады подчеркнул, что агрофирма продолжает развиваться несмотря на сложную ситуацию с безопасностью. Предприятие расположено всего в 40 километрах от границы с государством-агрессором, однако продолжает работать, создает новые рабочие места и поддерживает экономику громады.
В Украине сократилось производство молока: что на это повлияло?
Производство молока в Украине сократилось из-за отключения электроэнергии, которые усложнили прием сырья на перерабатывающих предприятиях.
В промышленном секторе производство молока осталось выше, чем год назад, рост зафиксировали в 13 областях.