Блэкауты снизили производство молока в Украине
В январе молочные хозяйства сократили производство из-за блэкаутов и перебоев с приемкой сырья на молокоперерабатывающих предприятиях во время отключений электроэнергии. Об этом сообщили в Ассоциации производителей молока.
Читайте также Мировые цены на "молочку" растут уже 2 месяца: что подорожало больше всего
По предварительным оценкам, в январе 2026 года хозяйства всех категорий произвели 421,2 тысячи тонн молока-сырья – это на 56,5 тысячи тонн, или на 11,8 процента, меньше, чем в декабре 2025 года, и на 31,5 тысячи тонн, или на 7 процентов, меньше, чем годом ранее. Доля сельскохозяйственных предприятий в общем производстве составила 64 процента, тогда как хозяйств населения – 36 процентов.
Предприятия произвели 269,9 тысячи тонн молока-сырья, что на 1,4 тысячи тонн, или на 0,5 процента, меньше по сравнению с предыдущим месяцем, но на 10,4 тысячи тонн, или на 4 процента, больше, чем в январе 2025 года.
Рост производства в промышленном секторе зафиксировали в 13 областях, в частности в:
- Ровенской,
- Львовской,
- Ивано-Франковской,
- Тернопольской,
- Волынской,
- Житомирской,
- Киевской,
- Хмельницкой,
- Винницкой,
- Николаевской,
- Черкасской,
- Черниговской,
- Полтавской.
Свет подводит, экспорт падает: что происходит со сгущенкой в Украине?
Рынок молочных консервов в Украине претерпевает изменения из-за энергетических трудностей в Украине претерпевает изменения из-за энергетических трудностей и уменьшения экспорта, растет спрос на продукцию длительного хранения.
Производство сгущенного молока осложняется из-за перебоев с электроснабжением, однако цены остаются стабильными, хотя экспорт продолжает падать.