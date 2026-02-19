Спрос на сгущенное молоко растет, а производить его труднее

Сегмент молочных консервов в феврале 2026 года меняется под влиянием длительных перебоев с электроснабжением. Как отмечают аналитики "Инфагро", покупатели чаще предпочитают продукты с долгим сроком хранения, которые не требуют холодильника.

В то же время производство сгущенного молока усложняется, ведь этот процесс требует стабильной подачи электроэнергии.

Важно! Несмотря на трудности, у производителей накопились запасы ранее изготовленной продукции из-за заметного сокращения экспорта в последние месяцы. В январе объемы поставок молочных консервов за границу были значительно ниже, чем в конце предыдущего года, и приблизились к одному из самых низких уровней за последний период – меньшие показатели наблюдались только в прошлом году в конце зимы. Эксперты ожидают, что февраль также не станет активным для внешних продаж сгущенного молока.

Цены в феврале остаются относительно стабильными. В середине месяца производители предлагают классическое сгущенное молоко в оптовом сегменте в пределах привычных значений, тогда как продукция с добавлением растительных компонентов продается дешевле. На внешних рынках натуральное сгущенное молоко стоит дороже, чем продукция, изготовленная по техническим условиям.

Обратите внимание! Специалисты прогнозируют, что в дальнейшем производители будут стараться сохранять относительную стабильность цен, поскольку этот сегмент и в дальнейшем остается экономически привлекательным.

