Попит на згущене молоко росте, а виробляти його важче

Сегмент молочних консервів у лютому 2026 року змінюється під впливом тривалих перебоїв з електропостачанням. Як зазначають аналітики "Інфагро", покупці частіше надають перевагу продуктам із довгим терміном зберігання, які не потребують холодильника.

Читайте також Українські сировари під тиском імпорту: ринок поступово вирівнюється

Водночас виробництво згущеного молока ускладнюється, адже цей процес потребує стабільної подачі електроенергії.

Важливо! Попри труднощі, у виробників накопичилися запаси раніше виготовленої продукції через помітне скорочення експорту останніми місяцями. У січні обсяги поставок молочних консервів за кордон були значно нижчими, ніж наприкінці попереднього року, і наблизилися до одного з найнижчих рівнів за останній період – менші показники спостерігалися лише торік наприкінці зими. Експерти очікують, що лютий також не стане активним для зовнішніх продажів згущеного молока.

Ціни у лютому залишаються відносно стабільними. У середині місяця виробники пропонують класичне згущене молоко в гуртовому сегменті в межах звичних значень, тоді як продукція з додаванням рослинних компонентів продається дешевше. На зовнішніх ринках натуральне згущене молоко коштує дорожче, ніж продукція, виготовлена за технічними умовами.

Зверніть увагу! Фахівці прогнозують, що надалі виробники намагатимуться зберігати відносну стабільність цін, оскільки цей сегмент і надалі залишається економічно привабливим.

Світові ціни на "молочку" ростуть вже 2 місяці: що подорожчало найбільше?