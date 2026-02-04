Що відбувається на ринку сиру України?

Протягом січня українські сировари залишалися під тиском складної ринкової кон'юнктури та конкуренції з боку дешевших сирів із країн Європейського Союзу, повідомляє Infagro. Частина компаній намагалася підтримати продажі через акційні пропозиції та зниження цін, тоді як інші не стали відновлювати виробництво після його скорочення наприкінці минулого року.

Водночас ситуація на ринку поступово стабілізується. Імпорт сиру продовжив зростати, але значно повільнішими темпами, ніж очікувалося раніше. Зниження цін на молочну сировину позитивно вплинуло на собівартість виробництва і дало змогу виробникам активніше використовувати цінові стимули для підтримки попиту.

Ризик подальшого посилення імпорту зберігається, однак наразі він виглядає менш загрозливим. Ослаблення євро не створює додаткових переваг для імпортерів, а ціни на сир у країнах Європейського Союзу припинили зниження. За оцінками учасників ринку, до весни галузь має шанси подолати найгостріші кризові прояви.

Експерти наголошують, що для сталого відновлення потрібні системні кроки. Зокрема, виробникам варто активніше домовлятися з торгівельними мережами про зменшення націнок та переглядати базові ціни на продукцію, а не покладатися лише на короткострокові акції. Це могло б полегшити конкуренцію з імпортом, частково відновити виробничі обсяги та знизити напругу у відносинах із постачальниками молока.

Важливо! Попри ціновий тиск, суттєвого скорочення виробництва сирних продуктів наразі не зафіксовано. Через високу вартість класичних сирів попит на сирні продукти на внутрішньому ринку залишається відносно стабільним, що дозволяє заводам утримувати виробничу активність навіть за складних ринкових умов.

