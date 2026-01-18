Чому сир фета може стати дефіцитним?

Але уряд країни не погоджується, пише 24 Канал з посиланням на Politico.

Читайте також Менше імпорту – вищі ціни: в Україні подорожчали тепличні помідори

Всі ці події стануть поганими новинами для шанувальників сиру фета. Ціни на нього вже виросли та продовжать рости навесні, коли дефіцит стане очевидним.

Віспа овець дуже заразна, через що глобальні правила сільського господарства вимагають негайного забою цілих стад. І це навіть після виявлення лише одного випадку.

З моменту виявлення першого випадку в північному регіоні Греції у 2024 році влада забила понад 470 тисяч овець і кіз та закрила близько 2 500 ферм по всій країні.

Якщо не буде негайної реакції, сир фета стане предметом розкоші,

– сказала Васо Фасула, чабанка в сільськогосподарському районі Греції Фессалії.

Альтернатива забиттю – це вакцини, які можна отримати безплатно в Брюсселі. Але уряд країни неодноразово відхиляв цей варіант, посилаючись на значні фінансові наслідки та шкоду для експорту.

Ця відмова розлютила фермерів та надалі підживлює подальшу напруженість з Брюсселем. Фермери та тваринники блокують національні автомагістралі по всій країні протягом останніх 40 днів. Масова вакцинація є однією з їхніх вимог. Ба більше, вони заявили, що не залишать блокпости, доки не розпочнеться кампанія з вакцинації.

Зверніть увагу! Критики стверджують, що за відмовою уряду від вакцинації стоять не лише хибні пріоритети, а й приховування корупції.

Вакцини проти віспи овець будуть безплатними. Але вони будуть дорого коштувати – дещо в іншому сенсі.

Міністр сільського господарства Греції Константінос Ціарас заявив, що загальнонаціональна ініціатива щодо вакцинації призведе до того, що Греція буде класифікована як країна, де віспа овець є ендемічною. Це може поставити під загрозу експорт, враховуючи відчайдушне прагнення інших країн стримати поширення вірусу за межами своїх кордонів.

Хоча декларація про віспу овець означає обмеження на експорт тварин – вірус може жити у вовні довго – до шести місяців. Водночас поставки оброблених молочних продуктів, таких як сир фета, постраждають менше.

Зауважте! Греція щорічно виробляє понад 97 тисяч тонн фети. Понад дві третини цього сиру експортується. У 2024 році країна отримала рекордні 785 мільйонів євро від продажу фети.

Нагадаємо, що зростаючий імпорт дешевших сирів з Європи поступово витісняє українську продукцію з ринку. Про це пише Infagro.

Наприклад, у грудні 2025 року пропозиція недорогих європейських сирів суттєво збільшилася. А продажі українських виробників підтримувалися переважно шляхом акцій.

Зниження імпорту не прогнозують й у 2026 році.

Цікаво! Ринок плавлених сирів залишається відносно стабільним.

Що відомо про ціни у 2026 році?