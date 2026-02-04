Что происходит на рынке сыра Украины?

В течение января украинские сыроделы оставались под давлением сложной рыночной конъюнктуры и конкуренции со стороны более дешевых сыров из стран Европейского Союза, сообщает Infagro. Часть компаний пыталась поддержать продажи через акционные предложения и снижение цен, тогда как другие не стали восстанавливать производство после его сокращения в конце прошлого года.

В то же время ситуация на рынке постепенно стабилизируется. Импорт сыра продолжил расти, но значительно более медленными темпами, чем ожидалось ранее. Снижение цен на молочное сырье положительно повлияло на себестоимость производства и позволило производителям активнее использовать ценовые стимулы для поддержания спроса.

Риск дальнейшего усиления импорта сохраняется, однако сейчас он выглядит менее угрожающим. Ослабление евро не создает дополнительных преимуществ для импортеров, а цены на сыр в странах Европейского Союза прекратили снижение. По оценкам участников рынка, до весны отрасль имеет шансы преодолеть острые кризисные проявления.

Эксперты отмечают, что для устойчивого восстановления нужны системные шаги. В частности, производителям стоит активнее договариваться с торговыми сетями об уменьшении наценок и пересматривать базовые цены на продукцию, а не полагаться только на краткосрочные акции. Это могло бы облегчить конкуренцию с импортом, частично восстановить производственные объемы и снизить напряжение в отношениях с поставщиками молока.

Важно! Несмотря на ценовое давление, существенного сокращения производства сырных продуктов пока не зафиксировано. Из-за высокой стоимости классических сыров спрос на сырные продукты на внутреннем рынке остается относительно стабильным, что позволяет заводам удерживать производственную активность даже при сложных рыночных условиях.

