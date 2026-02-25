Блекаути знизили виробництво молока в Україні
У січні молочні господарства скоротили виробництво через блекаути та перебої з прийманням сировини на молокопереробних підприємствах під час відключень електроенергії. Про це повідомили в Асоціації виробників молока.
За попередніми оцінками, у січні 2026 року господарства всіх категорій виробили 421,2 тисячі тонн молока-сировини – це на 56,5 тисячі тонн, або на 11,8 відсотка, менше, ніж у грудні 2025 року, і на 31,5 тисячі тонн, або на 7 відсотків, менше, ніж роком раніше. Частка сільськогосподарських підприємств у загальному виробництві становила 64 відсотки, тоді як господарств населення – 36 відсотків.
Підприємства виробили 269,9 тисячі тонн молока-сировини, що на 1,4 тисячі тонн, або на 0,5 відсотка, менше порівняно з попереднім місяцем, але на 10,4 тисячі тонн, або на 4 відсотки, більше, ніж у січні 2025 року.
Зростання виробництва у промисловому секторі зафіксували в 13 областях, зокрема у:
- Рівненській,
- Львівській,
- Івано-Франківській,
- Тернопільській,
- Волинській,
- Житомирській,
- Київській,
- Хмельницькій,
- Вінницькій,
- Миколаївській,
- Черкаській,
- Чернігівській,
- Полтавській.
Світло підводить, експорт падає: що відбувається зі згущеним молоком в Україні?
Ринок молочних консервів в Україні зазнає змін через енергетичні труднощі та зменшення експорту, зростає попит на продукцію тривалого зберігання.
Виробництво згущеного молока ускладнюється через перебої з електропостачанням, однак ціни залишаються стабільними, хоча експорт продовжує падати.