Блекаути знизили виробництво молока в Україні

У січні молочні господарства скоротили виробництво через блекаути та перебої з прийманням сировини на молокопереробних підприємствах під час відключень електроенергії. Про це повідомили в Асоціації виробників молока.

За попередніми оцінками, у січні 2026 року господарства всіх категорій виробили 421,2 тисячі тонн молока-сировини – це на 56,5 тисячі тонн, або на 11,8 відсотка, менше, ніж у грудні 2025 року, і на 31,5 тисячі тонн, або на 7 відсотків, менше, ніж роком раніше. Частка сільськогосподарських підприємств у загальному виробництві становила 64 відсотки, тоді як господарств населення – 36 відсотків.

Підприємства виробили 269,9 тисячі тонн молока-сировини, що на 1,4 тисячі тонн, або на 0,5 відсотка, менше порівняно з попереднім місяцем, але на 10,4 тисячі тонн, або на 4 відсотки, більше, ніж у січні 2025 року.

Зростання виробництва у промисловому секторі зафіксували в 13 областях, зокрема у:

Рівненській,

Львівській,

Івано-Франківській,

Тернопільській,

Волинській,

Житомирській,

Київській,

Хмельницькій,

Вінницькій,

Миколаївській,

Черкаській,

Чернігівській,

Полтавській.

