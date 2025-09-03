На украинском рынке началось удешевление пшеницы. На динамику цен повлияли тенденции на рынке, где наблюдается дефицит качественного зерна.

Почему цены на пшеницу пошли вниз?

Стоимость пшеницы на внутреннем рынке снижается вслед за экспортными ценами, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ".

Обратите внимание! По данным аналитиков, цены спроса на пшеницу 2 класса и фураж снизились за прошедшую неделю на 100 – 200 гривен за тонну и фиксировались преимущественно в пределах 9800 – 10800 гривен за тонну и 8600 – 9900 гривен за тонну СРТ.

Давление на цены оказывала соответствующая динамика на экспортном рынке. Некоторые мукомолы информировали о достаточном количестве предложений зерновой на рынке, что позволило несколько снизить цены. Однако большинство переработчиков продолжали жаловаться на недостаточно активное поступление предложений качественной пшеницы, поэтому существенно цен не корректировали.

Важно! Аграрии, в свою очередь, не спешат с реализацией пшеницы, ожидая более выгодной ценовой конъюнктуры.

