На українському ринку почалося здешевшання пшениці. На динаміку цін вплинули тенденції на ринку, де спостерігається дефіцит якісного зерна.

Чому ціни на пшеницю пішли вниз?

Вартість пшениці на внутрішньому ринку знижується вслід за експортними цінами, повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ".

Зверніть увагу! За даними аналітиків, ціни попиту на пшеницю 2 класу та фураж знизились за минулий тиждень на 100 – 200 гривень за тонну і фіксувались переважно в межах 9800 – 10800 гривень за тонну та 8600 – 9900 гривень за тонну СРТ.

Тиск на ціни чинила відповідна динаміка на експортному ринку. Деякі борошномели інформували про достатню кількість пропозицій зернової на ринку, що дозволило дещо знизити ціни. Проте більшість переробників продовжували скаржитись на недостатньо активне надходження пропозицій якісної пшениці, тому суттєво цін не коригували.

Важливо! Аграрії, своєю чергою, не поспішають з реалізацією пшениці, очікуючи вигіднішої цінової кон'юнктури.

