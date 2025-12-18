Должен ли владелец пая платить налоги с арендной платы

Владельцы земельных паев в селе в основном сдают их в аренду фермерам, которые платят за них арендную плату. Однако многих владельцев беспокоит то, нужно ли платить с этой арендной платы налог.

Платить ли налог с аренды за землю?

Физические лица, которые имеют земельный участок сельскохозяйственного назначения или земельную долю (пай), довольно часто предоставляют их в пользование (аренду) другим лицам, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". При этом доходы, полученные от таких операций, подлежат обязательному налогообложению.

Так, согласно п.п. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 Налогового кодекса Украины (далее – Кодекс), в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога включается, в частности, доход от предоставления имущества в лизинг, аренду или субаренду (срочное владение и/или пользование), определенный в порядке, установленном п. 170.1 ст. 170 Кодекса.

Подпунктом 170.1.1 п. 170.1 ст. 170 Кодекса предусмотрено, что налоговым агентом налогоплательщика – арендодателя относительно его дохода от предоставления в аренду (эмфитевзис) земельного участка сельскохозяйственного назначения, земельной доли (пая), имущественного пая является арендатор.

Таким образом, в большинстве случаев за владельцев пая налоги платит арендатор, однако это зависит от того, кто именно является арендатором.

Если арендатор – юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель, налоги удерживаются автоматически при выплате арендной платы.

Если же арендатор – физическое лицо без регистрации в качестве предпринимателя, владелец пая обязан самостоятельно подать налоговую декларацию и уплатить причитающиеся налоги.

Важно! При этом объект налогообложения определяется исходя из размера арендной платы, указанной в договоре аренды, но не менее чем минимальный размер арендного платежа, установленный законодательством по вопросам аренды земли.

Доходы от предоставления в аренду (субаренду) земельного участка сельскохозяйственного назначения, земельной доли (пая), имущественного пая облагаются налогом налоговым агентом во время их начисления (выплаты) по ставке 18%.

Кроме того, такие доходы подлежат налогообложению военным сбором. Ставка сбора с 2025 года увеличилась и составляет 5% от объекта налогообложения, определенного п.п. 1.2 п. 161 подраздела 10 раздела XX Кодекса (п.п. 1.3 п. 161 подраздела 10 раздела XX Кодекса).

Следовательно, доходы физического лица от сдачи в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения, земельной доли (пая), имущественного пая облагаются налогом:

военным сбором по ставке 5%;

налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 18%.

