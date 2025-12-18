Чи має власник паю платити податки з орендної плати

Власники земельних паїв у селі здебільшого здають їх в оренду фермерам, які платять за них орендну плату. Однак багатьох власників непокоїть те, чи потрібно сплачувати з цієї орендної плати податок.

Чи платити податок з оренди землі?

Фізичні особи, які мають земельну ділянку сільськогосподарського призначення або земельну частку (пай), досить часто надають їх у користування (оренду) іншим особам, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". При цьому доходи, отримані від таких операцій, підлягають обов'язковому оподаткуванню.

Так, згідно з п.п. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому п. 170.1 ст. 170 Кодексу.

Підпунктом 170.1.1 п. 170.1 ст. 170 Кодексу передбачено, що податковим агентом платника податку – орендодавця щодо його доходу від надання в оренду (емфітевзис) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар.

Таким чином, у більшості випадків за власників паю податки сплачує орендар, однак це залежить від того, хто саме є орендарем.

Якщо орендар – юридична особа або фізична особа-підприємець, податки утримуються автоматично під час виплати орендної плати.

Якщо ж орендар – фізична особа без реєстрації як підприємець, власник паю зобов'язаний самостійно подати податкову декларацію та сплатити належні податки.

Важливо! При цьому об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальний розмір орендного платежу, встановлений законодавством з питань оренди землі.

Доходи від надання в оренду (суборенду) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування (виплати) за ставкою 18%.

Крім того, такі доходи підлягають оподаткуванню військовим збором. Ставка збору з 2025 року збільшилася та становить 5% від об'єкта оподаткування, визначеного п.п. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (п.п. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Отже, доходи фізичної особи від здавання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю оподатковуються:

військовим збором за ставкою 5%;

податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18%.

