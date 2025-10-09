Наследование земельного пая от умершего владельца является довольно частой процедурой. Однако иногда бывает и так, что вслед за паем тянутся и долги прошлого владельца.

Что говорит закон о наследовании долгов?

Часто кто-то получает в наследство квартиру, дом, земельный участок, но вместе с имуществом могут перейти и долги наследодателя, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". И здесь у многих возникает вопрос: можно ли "выбрать", что принимать, а от чего отказываться.

Согласно Гражданскому кодексу Украины, наследник может:

Принять наследство полностью – вместе с имуществом и долгами.

Отказаться от наследства – полностью, в рамках законодательства.

Принять наследство с ограниченной ответственностью – в определенных случаях.

Помните! Отделить долги от имущества в наследстве без специальной процедуры невозможно. Если наследник принимает наследство, то автоматически принимает и долги.

Какие варианты действий?

Есть один законный способ сохранить землю, не принимая долги. Это принять наследство с ограничением ответственности по долгам. Вы отвечаете за долги наследодателя только в пределах стоимости наследственного имущества. Например, если наследство – земельный участок стоимостью 100 тысяч гривен, а долгов на 200 тысяч гривен, вы рискуете потерять максимум 100 тысяч гривен, но оставляете землю.

Еще один вариант – это отказ от наследства с последующим разделением между другими наследниками. Земля может перейти к другим наследникам, которые согласятся принять и долги, или совместно договориться о выкупе доли.

Что стоит помнить:

Обращайтесь к нотариусу только специалист правильно оформит отказ или принятие наследства с ограничением ответственности.

Оценивайте долги : узнайте сумму кредитов, штрафов и других обязательств, чтобы понять риски.

Юридические консультации: в сложных случаях: в сложных случаях, когда речь идет о земле и большие долги, стоит привлечь юриста.

Важно! Полностью "отделить" землю от долгов невозможно, но закон предусматривает способы уменьшить риски и оставить наследственное имущество в собственности.

