Что говорит закон о наследовании долгов?
Часто кто-то получает в наследство квартиру, дом, земельный участок, но вместе с имуществом могут перейти и долги наследодателя, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". И здесь у многих возникает вопрос: можно ли "выбрать", что принимать, а от чего отказываться.
Согласно Гражданскому кодексу Украины, наследник может:
Принять наследство полностью – вместе с имуществом и долгами.
Отказаться от наследства – полностью, в рамках законодательства.
Принять наследство с ограниченной ответственностью – в определенных случаях.
Помните! Отделить долги от имущества в наследстве без специальной процедуры невозможно. Если наследник принимает наследство, то автоматически принимает и долги.
Какие варианты действий?
Есть один законный способ сохранить землю, не принимая долги. Это принять наследство с ограничением ответственности по долгам. Вы отвечаете за долги наследодателя только в пределах стоимости наследственного имущества. Например, если наследство – земельный участок стоимостью 100 тысяч гривен, а долгов на 200 тысяч гривен, вы рискуете потерять максимум 100 тысяч гривен, но оставляете землю.
Еще один вариант – это отказ от наследства с последующим разделением между другими наследниками. Земля может перейти к другим наследникам, которые согласятся принять и долги, или совместно договориться о выкупе доли.
Что стоит помнить:
Обращайтесь к нотариусутолько специалист правильно оформит отказ или принятие наследства с ограничением ответственности.
Оценивайте долги: узнайте сумму кредитов, штрафов и других обязательств, чтобы понять риски.
Юридические консультации: в сложных случаях: в сложных случаях, когда речь идет о земле и большие долги, стоит привлечь юриста.
Важно! Полностью "отделить" землю от долгов невозможно, но закон предусматривает способы уменьшить риски и оставить наследственное имущество в собственности.
Кому принадлежит земля, на которой построен частный дом?
Лицо, которое приобрело право собственности на недвижимость, автоматически получает право собственности или пользования на земельный участок под домом, согласно Гражданскому кодексу Украины.
Право собственности на земельные участки может быть приобретено через различные гражданско-правовые сделки, приватизацию, наследство или выделение в натуре.