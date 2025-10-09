Спадкування земельного паю від померлого власника є доволі частою процедурою. Однак іноді буває й так, що слідом за паєм тягнуться і борги минулого власника.

Що говорить закон щодо спадкування боргів?

Часто хтось отримує у спадок квартиру, дім, земельну ділянку, але разом із майном можуть перейти й борги спадкодавця, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". І тут у багатьох виникає запитання: чи можна "вибрати", що приймати, а від чого відмовлятися.

Читайте також Скільки в Україні коштує присвоєння кадастрового номера

Згідно з Цивільним кодексом України, спадкоємець може:

Прийняти спадщину повністю – разом із майном та боргами.

Відмовитися від спадщини – повністю, у межах законодавства.

Прийняти спадщину з обмеженою відповідальністю – у певних випадках.

Пам'ятайте! Відокремити борги від майна у спадщині без спеціальної процедури неможливо. Якщо спадкоємець приймає спадщину, то автоматично приймає і борги.

Які варіанти дій?

Є один законний спосіб зберегти землю, не приймаючи борги. Це прийняти спадщину з обмеженням відповідальності за боргами. Ви відповідаєте за борги спадкодавця лише в межах вартості спадкового майна. Наприклад, якщо спадок – земельна ділянка вартістю 100 тисяч гривень, а боргів на 200 тисяч гривень, ви ризикуєте втратити максимум 100 тисяч гривень, але залишаєте землю.

Ще один варіант – це відмова від спадщини із подальшим поділом між іншими спадкоємцями. Земля може перейти до інших спадкоємців, які погодяться прийняти і борги, або спільно домовитися про викуп частки.

Що варто пам'ятати:

Звертайтесь до нотаріуса : тільки фахівець правильно оформить відмову чи прийняття спадщини з обмеженням відповідальності.

Оцінюйте борги : дізнайтесь суму кредитів, штрафів та інших зобов’язань, щоб зрозуміти ризики.

Юридичні консультації: у складних випадках, коли йдеться про землю та великі борги, варто залучити юриста.

Важливо! Повністю "відокремити" землю від боргів неможливо, але закон передбачає способи зменшити ризики та залишити спадкове майно у власності.

Кому належить земля, на якій збудований приватний будинок?