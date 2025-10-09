Чи можна відмовитись від спадкування боргів, прийнявши лише землю
- Згідно з Цивільним кодексом України, спадкоємець не може відокремити борги від майна у спадщині без спеціальної процедури.
- Можна прийняти спадщину з обмеженою відповідальністю, відповідаючи за борги лише в межах вартості спадкового майна, або відмовитися від спадщини, дозволивши її поділ між іншими спадкоємцями.
Спадкування земельного паю від померлого власника є доволі частою процедурою. Однак іноді буває й так, що слідом за паєм тягнуться і борги минулого власника.
Що говорить закон щодо спадкування боргів?
Часто хтось отримує у спадок квартиру, дім, земельну ділянку, але разом із майном можуть перейти й борги спадкодавця, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". І тут у багатьох виникає запитання: чи можна "вибрати", що приймати, а від чого відмовлятися.
Згідно з Цивільним кодексом України, спадкоємець може:
Прийняти спадщину повністю – разом із майном та боргами.
Відмовитися від спадщини – повністю, у межах законодавства.
Прийняти спадщину з обмеженою відповідальністю – у певних випадках.
Пам'ятайте! Відокремити борги від майна у спадщині без спеціальної процедури неможливо. Якщо спадкоємець приймає спадщину, то автоматично приймає і борги.
Які варіанти дій?
Є один законний спосіб зберегти землю, не приймаючи борги. Це прийняти спадщину з обмеженням відповідальності за боргами. Ви відповідаєте за борги спадкодавця лише в межах вартості спадкового майна. Наприклад, якщо спадок – земельна ділянка вартістю 100 тисяч гривень, а боргів на 200 тисяч гривень, ви ризикуєте втратити максимум 100 тисяч гривень, але залишаєте землю.
Ще один варіант – це відмова від спадщини із подальшим поділом між іншими спадкоємцями. Земля може перейти до інших спадкоємців, які погодяться прийняти і борги, або спільно домовитися про викуп частки.
Що варто пам'ятати:
Звертайтесь до нотаріуса: тільки фахівець правильно оформить відмову чи прийняття спадщини з обмеженням відповідальності.
Оцінюйте борги: дізнайтесь суму кредитів, штрафів та інших зобов’язань, щоб зрозуміти ризики.
Юридичні консультації: у складних випадках, коли йдеться про землю та великі борги, варто залучити юриста.
Важливо! Повністю "відокремити" землю від боргів неможливо, але закон передбачає способи зменшити ризики та залишити спадкове майно у власності.
Кому належить земля, на якій збудований приватний будинок?
Особа, яка набула право власності на нерухомість, автоматично отримує право власності або користування на земельну ділянку під будинком, згідно з Цивільним кодексом України.
Право власності на земельні ділянки може бути набуте через різні цивільно-правові угоди, приватизацію, спадщину або виділення в натурі.