Кто имеет право на обязательную долю в земельном наследстве

Владелец имущества (в том числе и земли) всегда является наследодателем для своих родственников. После его смерти наследники имеют право получить долю от земли, оставшейся в наследство.

Кто имеет право на долю земли

Согласно украинскому законодательству, обязательной долей в наследстве является часть имущества, которая гарантированно принадлежит определенным категориям наследников, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

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В соответствии со статьей 1241 Гражданского кодекса Украины, независимо от содержания завещания, право на обязательную долю в наследстве имеют:

малолетние, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;

нетрудоспособные вдова или вдовец;

нетрудоспособные родители наследодателя.

Важно! Размер обязательной доли составляет не менее половины доли, которую наследник получил бы по закону. Размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен судом с учетом отношений между этими наследниками и наследодателем, а также других обстоятельств, которые имеют существенное значение.

Что еще стоит знать при расчете доли

Кроме того, при расчете обязательной доли в наследстве размер всего наследства берется за единицу, а доля наследника по закону определяется путем деления всего наследства на количество наследников по закону, которые призываются к наследованию, то есть тех, в пользу которых открылось наследство.

Обратите внимание! Определение размера обязательной доли в наследстве осуществляется путем определения половины от деления всего наследства (которая берется за единицу) на предварительно определенное количество наследников.