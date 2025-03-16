Каким образом происходит замена арендодателя

Согласно законодательству, переход права собственности на арендованный земельный участок к другому лицу (в том числе в порядке наследования), не является основанием для изменения условий или прекращения договора, если иное не предусмотрено договором аренды земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

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Обратите внимание! Если в самом договоре аренды не указано иное, он продолжает действовать до окончания срока, на который он заключен. При этом, соответствии с частью 5 статьи 31 Закона Украины "Об аренде земли" наследники после принятия наследства и государственной регистрации права собственности на земельный участок должны в течение одного месяца сообщить об этом арендатора в порядке, определенном статьей 148-1 Земельного кодекса Украины.

При наличии волеизъявления обеих сторон возможно заключение нового договора или внесение изменений в старый в части изменения арендодателя. После получения уведомления о смене собственника у арендатора возникает обязанность уплатить арендную плату за все время с момента открытия наследства.

Как происходит замена арендатора

Переход права на аренду земельного участка в порядке наследования определен ч. 1 ст. 7 Закона Украины "Об аренде земли". Право на аренду земельного участка переходит после смерти физического лица-арендатора к наследникам, а в случае их отказа или отсутствия таких наследников – к лицам, которые использовали этот земельный участок вместе с арендатором и изъявили желание стать арендаторами, в случае, если это не противоречит требованиям Земельного кодекса Украины и Закона Украины "Об аренде земли".

Важно! В случае, если указанные лица отказываются от выполнения заключенного договора аренды, договор прекращается в соответствии со ст. 31 Закона Украины "Об аренде земли".

Если условиями договора аренды земельного участка не предусмотрен запрет перехода права на аренду в порядке наследования, то наследники могут унаследовать право на аренду земельного участка, который является предметом договора. Для этого наследникам арендатора необходимо совершить следующие действия: