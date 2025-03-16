Яким чином відбувається заміна орендодавця

Згідно з законодавством, перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи (у тому числі в порядку спадкування), не є підставою для зміни умов або припинення договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Земельний фонд України".

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Зверніть увагу! Якщо у самому договорі оренди не зазначено інше, він продовжує діяти до закінчення строку, на який його укладено. При цьому, відповідно до частини 5 статті 31 Закону України "Про оренду землі" спадкоємці після прийняття спадщини та державної реєстрації права власності на земельну ділянку мають протягом одного місяця повідомити про це орендаря в порядку, визначеному статтею 148-1 Земельного кодексу України.

За наявності волевиявлення обох сторін можливе укладення нового договору або внесення змін до старого в частині зміни орендодавця. Після отримання повідомлення про зміну власника у орендаря виникає обов'язок сплатити орендну плату за весь час з моменту відкриття спадщини.

Як відбувається заміна орендаря

Перехід права на оренду земельної ділянки у порядку спадкування визначений ч. 1 ст. 7 Закону України "Про оренду землі". Право на оренду земельної ділянки переходить після смерті фізичної особи-орендаря до спадкоємців, а в разі їх відмови чи відсутності таких спадкоємців – до осіб, які використовували цю земельну ділянку разом з орендарем і виявили бажання стати орендарями, в разі, якщо це не суперечить вимогам Земельного кодексу України та Закону України "Про оренду землі".

Важливо! У випадку, якщо зазначені особи відмовляються від виконання укладеного договору оренди, договір припиняється відповідно до ст. 31 Закону України "Про оренду землі".

Якщо умовами договору оренди земельної ділянки не передбачена заборона переходу права на оренду в порядку спадкування, то спадкоємці можуть успадкувати право на оренду земельної ділянки, яка є предметом договору.Для цього спадкоємцям орендаря необхідно вчинити наступні дії: