Черви – не единственный вариант: какую наживку выбрать для рыбалки
- Для увеличения улова рыбы рекомендуется использовать феромоновые добавки и различные наживки, такие как мотыль, опарыша, куколки мух, жуки, рыба-живец, а также растительные насадки, такие как зерна кукурузы, гороха, перловки.
- Выбор наживки зависит от сезона и вида рыбы: для щуки подходят воблеры, для лещей – личинки хрущей, для карася и карпа – хлеб с ароматизаторами.
Результаты рыбалки зависят не только от места, где происходит охота на рыбу, но и от выбранной наживки. В соответствии с видами рыбы, наживки и приманки могут быть разными: жуки, куколки мух, опарыши и тому подобное.
Какую наживку стоит выбирать рыбакам?
Для того, чтобы увеличить улов рыбы в холодной и теплой воде следует использовать во время рыбалки феромоновые добавки, передает 24 Канал со ссылкой на Госагентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ в Черкасской области.
Кроме того, в Госагентстве советуют также использовать различные насадки, наживки и приманки. Дело в том, что если рыба не клюет на червя, что считается стандартной приманкой, то это не означает, что в реке или озере нет рыбы. Все дело в наживке.
Какую наживку можно выбирать, кроме червей:
- Мотыль,
- Опарыша,
- Куколки мух,
- Жуки,
- Рыба-живец (при ловле на крупную хищную рыбу).
Зато из растительных насадок можно взять зерна кукурузы, гороха, перловки или даже тесто.
Важно! В каждое время года нужно выбирать различные насадки. Например, летом лучше выбирать растительные насадки, а весной – животные. В то же время не стоит забывать, что иногда лучше пробовать два типа насадок, потому что бывают исключения.
Как подобрать наживку под отдельный вид рыбы?
- Например, щука клюет на разную приманку, среди которой есть воблеры (имитаторы мелкой рыбки), блесны и силиконовые приманки. Зато если ловить на живца, то выбирайте небольшие рыбы, например окунь, плотву, уклейку.
- Для лещей лучшей наживкой будут личинки майских жуков, которые можно найти в парниках, под перепревшими листьями или в парниках. Кроме леща на личинки майских жуков можно поймать сазана и вяза.
- Известно, что во время рыбалки на карася и карпа хорошо использовать хлеб как наживку. Она становится более эффективной, если с хлебом использовать еще и ароматизаторы.