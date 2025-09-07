Результаты рыбалки зависят не только от места, где происходит охота на рыбу, но и от выбранной наживки. В соответствии с видами рыбы, наживки и приманки могут быть разными: жуки, куколки мух, опарыши и тому подобное.

Какую наживку стоит выбирать рыбакам?

Для того, чтобы увеличить улов рыбы в холодной и теплой воде следует использовать во время рыбалки феромоновые добавки, передает 24 Канал со ссылкой на Госагентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ в Черкасской области.

Кроме того, в Госагентстве советуют также использовать различные насадки, наживки и приманки. Дело в том, что если рыба не клюет на червя, что считается стандартной приманкой, то это не означает, что в реке или озере нет рыбы. Все дело в наживке.

Какую наживку можно выбирать, кроме червей:

Мотыль,

Опарыша,

Куколки мух,

Жуки,

Рыба-живец (при ловле на крупную хищную рыбу).

Зато из растительных насадок можно взять зерна кукурузы, гороха, перловки или даже тесто.

Важно! В каждое время года нужно выбирать различные насадки. Например, летом лучше выбирать растительные насадки, а весной – животные. В то же время не стоит забывать, что иногда лучше пробовать два типа насадок, потому что бывают исключения.

Как подобрать наживку под отдельный вид рыбы?