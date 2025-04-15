Весенняя засуха угрожает урожаю Европы: в Украине ситуация хуже всего

Этот год в Украине снова может стать неурожайным из-за недостаточного количества осадков в апреле. Это, в свою очередь, может существенно повлиять на мировой рынок зерна.

Нехватка осадков угрожает агросектору Европы

Недостаток осадков на значительной части Европы в середине весны негативно повлияет на сельское хозяйство и может угрожать глобальной продовольственной безопасности, передает 24 Канал со ссылкой на POLITICO.

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Последние данные Европейской обсерватории по наблюдению за засухами свидетельствуют, что с середины марта некоторые районы Польши, Украины, Греции, Балкан, Швеции, Ирландии, Германии и других стран попадают в оранжевую категорию "предупреждения", а юго-восточное побережье Испании уже находится в состоянии красной тревоги.

Важно! По словам ведущего научного сотрудника обсерватории Андреа Торети, причиной нынешней засухи является отсутствие осадков в сочетании с необычно теплой погодой. В прошлом году на континенте был зафиксирован самый жаркий март за всю историю наблюдений.

Ситуация, которую мы наблюдаем, вызывает определенное беспокойство. Если в ближайшие недели не будет дождя, мы увидим серьезные последствия, например для сельского хозяйства,

– сказал он.

По словам Торети, текущие условия напоминают те, что были перед разрушительной засухой в Европе 2018 года. Ученый добавил, что климатические прогнозы на ближайшие три месяца в районах, которые уже страдают от низкого уровня осадков, не обнадеживают.

Центральная и Восточная Европа страдает от засухи больше всего

Худшая ситуация, по словам ученого, в Центральной и Восточной Европе, где сухая зима не дала почвам возможности восстановиться после прошлогодней засухи. Среди наиболее пострадавших стран – Польша и Украина, которые являются ведущими мировыми экспортерами зерна.

Возможный неурожайный сезон из-за сильной засухи может существенно повлиять на мировой рынок зерна,

– отметил исследователь сельского хозяйства Клаас Нендель.

Он предупредил о засушливом годе для региона, который часто называют житницей Европы.

В издании отметили, что высокие цены на зерно могут дестабилизировать мировую продовольственную безопасность, которая и так находится под угрозой из-за сокращения гуманитарной помощи со стороны США, отмечает издание. Для Украины опасность еще больше усиливается российскими обстрелами, что вызывают пожары на выжженных полях и в лесах.

Обратите внимание! В Украине из-за отсутствия весеннего половодья в 2025 году фиксируют гидрологическую засуху. Среднемесячная водность рек уже в марте составляла менее 20% от климатической месячной нормы. Это, по словам заместителя начальника отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра Виктории Корниенко, может иметь серьезные последствия для экономических секторов, которые зависят от водных ресурсов.

Кроме того, в летний период ситуация может еще больше обостриться.