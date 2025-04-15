Брак опадів загрожує агросектору Європи

Нестача опадів на значній частині Європи в середині весни негативно вплине на сільське господарство і може загрожувати глобальній продовольчій безпеці, передає 24 Канал із посиланням на POLITICO.

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Останні дані Європейської обсерваторії зі спостереження за посухами свідчать, що від середини березня деякі райони Польщі, України, Греції, Балкан, Швеції, Ірландії, Німеччини та інших країн потрапляють до помаранчевої категорії "попередження", а південно-східне узбережжя Іспанії вже перебуває у стані червоної тривоги.

Важливо! За словами провідного наукового співробітника обсерваторії Андреа Тореті, причиною нинішньої посухи є відсутність опадів у поєднанні з незвичайно теплою погодою. Торік на континенті було зафіксовано найспекотніший березень за всю історію спостережень.

Ситуація, яку ми спостерігаємо, викликає певне занепокоєння. Якщо найближчими тижнями не буде дощу, ми побачимо серйозні наслідки, наприклад для сільського господарства,

– сказав він.

За словами Тореті, поточні умови нагадують ті, що були перед руйнівною посухою в Європі 2018 року. Науковець додав, що кліматичні прогнози на найближчі три місяці в районах, які вже страждають від низького рівня опадів, не обнадіюють.

Центральна та Східна Європа потерпає від посухи найбільше

Найгірша ситуація, за словами вченого, у Центральній та Східній Європі, де суха зима не дала ґрунтам можливості відновитися після торішньої посухи. Серед найбільш постраждалих країн – Польща та Україна, які є провідними світовими експортерами зерна.

Можливий неврожайний сезон через сильну посуху може істотно вплинути на світовий ринок зерна,

– зазначив дослідник сільського господарства Клаас Нендель.

Він попередив про посушливий рік для регіону, який часто називають житницею Європи.

У виданні зазначили, що високі ціни на зерно можуть дестабілізувати світову продовольчу безпеку, яка і так перебуває під загрозою через скорочення гуманітарної допомоги з боку США, зазначає видання. Для України небезпека ще більше посилюється російськими обстрілами, що спричиняють пожежі на випалених полях та в лісах.

Зверніть увагу! В Україні через відсутність весняного водопілля у 2025 році фіксують гідрологічну посуху. Середньомісячна водність річок вже в березні становила менше 20% від кліматичної місячної норми. Це, за словами заступниці начальника відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру Вікторії Корнієнко, може мати серйозні наслідки для економічних секторів, які залежать від водних ресурсів.

Крім того, у літній період ситуація може ще більше загостритися.