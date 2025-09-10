Правоохранители объявили подозрение директору государственного предприятия "Институт рыбного хозяйства и экологии моря". Его подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Чиновник организовал неконтролируемый вылов рыбы

Директору государственного предприятия "Институт рыбного хозяйства и экологии моря" сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора и Нацполицию. Следователи отмечают, что чиновник организовал фактически неконтролируемый вылов рыбы в акватории Азовского моря под видом научно-исследовательских работ.

Для этого он утвердил программы "исследований", где были заведомо искажены методики ловли рыбы. Также он позволил привлечь собственных работников как формальных "наблюдателей" на судах рыбаков, которые должны контролировать процесс ловли.

Обратите внимание! Прокуратура сообщает, что за полгода таким образом было незаконно добыто 257,5 тонны рыбы. Вылов рыбаки сдали на собственные рыбоприемные пункты и продали, не отразив соответствующие операции в бухгалтерском учете Института.

По оценке правоохранителей, это повлекло миллионные убытки государственным интересам. Офис генпрокурора говорит о более 2,3 миллиона гривен, нацполиция – о 15 млн гривен.

Важно! Действия директора квалифицировали по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Санкция этой статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, со штрафом. Сейчас правоохранители избирают подозреваемому меру пресечения.

