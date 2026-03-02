Овощи борщевого набора дорожают: как изменились цены за неделю
- Цены на картофель, морковь и столовую свеклу выросли, а белокочанная капуста и томаты подешевели.
- Зеленый лук и салат стали дешевле, а земляника садовая снизилась в цене на 110-200 гривен за килограмм.
В Украине за последнюю неделю зафиксировали разнонаправленную динамику цен на овощи и фрукты. На фоне активного спроса подорожал картофель, тогда как часть тепличной продукции и ягод, наоборот, стала дешевле.
Какие овощи подорожали за неделю?
В Украине начала расти цена на картофель в Украине картофель (с 10 – 14 до 12 – 15 гривен за килограмм), что связано с оживлением спроса на внутреннем рынке, сообщает EastFruit. В то же время дороже, чем неделей ранее, продавались морковь (с 9 – 13 до 12 – 15 гривен за килограмм) и столовая свекла (с 7 – 9 до 10 – 12 гривен за килограмм).
Вместе с тем белокочанная капуста подешевела (с 10 – 12 до 9 – 11 гривен за килограмм). Небольшое увеличение предложения огурцов из местных тепличных хозяйств заставило продавцов пересмотреть цены в сторону снижения (с 140 – 180 до 120 – 170 гривен за килограмм), аналогичная тенденция наблюдалась и на рынке помидоров (с 130 – 140 до 110 – 135 гривен за килограмм).
Пекинская капуста, наоборот, прибавила в цене (с 25 – 30 до 25 – 35 гривен за килограмм), тогда как зеленый лук (с 200 – 220 до 135 – 145 гривен за килограмм) и салат (с 300 – 350 до 200 – 230 гривен за килограмм) стали более доступными для покупателей.
Обратите внимание! В фруктово-ягодном сегменте снижение стоимости зафиксировали на землянику садовую, которая подешевела по сравнению с предыдущей неделей (с 430 – 650 до 320 – 450 гривен за килограмм).
Цены на огурцы в Украине упали: сколько стоит килограмм в супермаркете?
Цены на тепличные огурцы в Украине снизились из-за роста предложения и уменьшения спроса, сейчас они стоят 125 – 170 гривен за килограмм, что на 11% дешевле, чем на прошлой неделе.
В супермаркетах Украины цены на огурцы составляют: Auchan – 189,90 грн/кг, Metro – 175,76 грн/кг, Megamarket – 225 грн/кг, Varus – 219,90 грн/кг, АТБ – 219,89 грн/кг, Сильпо – 208,30 грн/кг.