Сыр из Европы без пошлин: как теневой импорт подрывает украинский рынок

Украинский рынок сыров сталкивается с усилением конкуренции из-за нелегального импорта продукции. Производители заявляют о неравных условиях и призывают государство усилить контроль на границе.

Нелегальный импорт сыров убивает украинский рынок

В Украине растет давление на рынок сыров из-за увеличения объемов нелегального импорта. Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Смотрите также Рядом с границей с агрессором: на Сумщине открыли новый молочный цех

По его словам, значительная часть импортируемой продукции попадает на внутренний рынок без надлежащего таможенного оформления и не облагается пошлинами. В результате украинские производители оказываются в неравных условиях конкуренции с европейскими компаниями, которые, к тому же получают государственную поддержку в своих странах.

Обратите внимание! Как отмечает эксперт, немалая часть такого импорта имеет признаки контрафактной продукции. Она завозится незаконно, что еще больше усложняет ситуацию для отечественных производителей.

Дополнительным вызовом для отрасли является рост производственных затрат. В частности, перебои с электроснабжением приводят к удорожанию производства молочной продукции. В связи с этим аграрные ассоциации призывают усилить контроль на пунктах пропуска, чтобы предотвратить нелегальный ввоз молочной продукции, в частности сыров.

Важно! Также во Всеукраинском аграрном совете отмечают необходимость государственной поддержки украинских производителей, чтобы сохранить их позиции на внутреннем рынке.

Европейские сыры могут заполонить Украину: почему виноват Китай?