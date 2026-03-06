Почему из потоков европейского сыра торчат китайские уши?

Недавно Китай ввел дополнительные пошлины на импорт сыров из Европейский Союз, в комментарии изданию "Минфин" сообщил председатель наблюдательного совета группы компаний Молочный альянс Сергей Вовченко. Это, по его словам, может сделать европейскую продукцию значительно менее конкурентной на китайском рынке.

По его словам, в последние годы производители из Европы практически вытеснили украинских экспортеров с китайского рынка. Одной из причин стало подорожание сырья в Украине.

Вовченко объяснил, что в себестоимости молочной продукции доля сырья составляет около 65 процентов. Из-за этого украинские производители начали уступать европейским компаниям в цене биржевых молочных товаров примерно на 30 процентов.

В результате поставщики из Европейского Союза значительно нарастили отгрузки молочной продукции в Китай. Это вызвало недовольство местных производителей и стало основанием для запуска антидемпингового расследования.

Китай ввел пошлины против ЕС, что ударит и по Украине

По словам Вовченко, новые ставки пошлины, которые по сырам уже приближаются к 30 процентам, могут существенно ограничить возможности европейских компаний работать на китайском рынке. Из-за этого объемы поставок в Китай могут резко сократиться.

В такой ситуации производители из ЕС, вероятно, активнее будут искать альтернативные рынки сбыта. Одним из них может стать Украина, где для европейской продукции действует беспошлинный доступ.

Вовченко предупреждает, что это может привести к увеличению импорта дешевых сыров из Европы. Уже сейчас твердые сыры из ЕС занимают около 60 процентов украинского рынка.

Кроме того, переизбыток продукции может возникнуть и на самом европейском рынке. Это способно вызвать снижение цен не только на сыр, но и на другие молочные продукты, в частности сливочное масло и сухое молоко, которые украинские компании активно поставляют в Европейский Союз.

Обратите внимание! По мнению Вовченко, такая ситуация может привести и к удешевлению молочного сырья в Украине. В то же время он считает, что если цена на сырое молоко некоторое время будет удерживаться хотя бы на уровне около 14 гривен за литр, украинские производители сыров смогут удержаться на рынке как минимум до конца 2026 года.

