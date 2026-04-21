Турция приняла очередное российское судно с украденной украинской пшеницей

В турецкий порт Самсун прибыло судно с пшеницей, которую могли вывезти с оккупированных территорий Украины. Речь идет о десятках тысяч тонн зерна и схеме с поддельными документами.

Как вывозят зерно с оккупированных территорий?

Балкер Irtysh доставил в порт Самсун в Турции около 33 тысяч тонн пшеницы, сообщает Ukrainian Shipping Magazine. Зерно, по данным расследователей, вывезли с временно оккупированных территорий Украины.

Как рассказала журналистка проекта SeaKrime Центра Миротворец Екатерина Яресько, судно загрузили в Севастополе на зерновом терминале "Авлита" в период с 10 по 15 апреля. После этого оно направилось в район порта Кавказ, где произошло переоформление документов.

По словам журналистки, такая практика используется для сокрытия происхождения груза. Формально документы меняются, однако фактически зерно было загружено в оккупированном Крыму, что делает эти операции незаконными.

Фейковые документы и маршруты судна

Эксперты отмечают, что переоформление бумаг в нейтральных портах является типичной схемой для легализации похищенного украинского зерна. Это позволяет скрыть реальный маршрут и избежать санкций или проверок.

Известно, что экспортером выступает компания Зерноэкспорт. Ранее судно уже осуществляло рейсы между оккупированным Севастополем и портами Джибути и Салифа в Йемене, что может свидетельствовать о налаженном канале поставок.

Подобные случаи в очередной раз поднимают вопрос контроля за происхождением агропродукции на международных рынках и рисков для репутации глобальной торговли зерном.

