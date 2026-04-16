Что известно о ситуации с украинским зерном с оккупированных территорий?
Поэтому корабль уже невозможно задержать, о чем сообщил журналист Axios Барак Равид в социальной сети Х.
Он написал, что МИД Израиля знал об этом судне за две недели до его прибытия в порт. Кроме того, чиновники Украины сообщили, что четко дали понять Израилю: они требуют конфискации груза пшеницы.
Напомним, что судно ABINSK было принято в Хайфе (Израиль) с грузом пшеницы, которая фактически была похищена россиянами с временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщала журналистка проекта SeaKrime Центра "Миротворец" Екатерина Яресько на своей странице в Facebook.
Она рассказала, что судно загрузилось на якорной стоянке порта Кавказ. В то же время груз был доставлен из оккупированных украинских портов. ABINSK ожидал разрешения от Израиля с 23 марта, и получил его 12 апреля.
Что еще следует знать о сложившейся ситуации?
- Украина еще 23 марта сообщила Израилю о судне "ABINSK" и возможном происхождении груза – с оккупированных территорий. Киев получил заверения относительно надлежащего реагирования.
- Несмотря на полученную информацию, 12 – 14 апреля судну разрешили разгрузку в порту Хайфа.
- Украина считает, что судно "ABINSK" может быть привлечено к деятельности "теневого флота" России. Кремль может использовать корабль для незаконного вывоза, транспортировки и реализации похищенного украинского зерна с временно оккупированных территорий. Ресурсы в частности могут быть направлены на войну России против Украины.