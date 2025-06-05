БЭБ разоблачили предпринимателя, который незаконно экспортировал в ЕС более 100 тонн мяса

На Киевщине разоблачили предпринимателя, который незаконно экспортировал курятину в ЕС. Объемы незаконного экспорта достигают более 100 тонн.

Предприниматель незаконно продавал курицу в ЕС

Бюро экономической безопасности в сотрудничестве с сотрудниками Киевской таможни разоблачило предпринимателя, который незаконно экспортировал мясную продукцию в страны ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на БЭБ. Речь идет о пяти партиях куриного мяса общим весом более 100 тонн и ориентировочной стоимостью 15,5 миллиона гривен.

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Следствием установлено, что компания, используя поддельные лицензии на экспорт товаров, незаконно переместила товар через государственную границу. Информация, указанная в лицензиях, которые подавались экспортером во время таможенного оформления, не соответствовала действительности и корректировалась под конкретную ситуацию, в частности, относительно страны назначения или покупателя,

– сообщают в БЭБ.

В пресс-службе отмечают, что детективы БЭБ сообщили о подозрении должностному лицу общества в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201-3 (перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля), и частью 4 статьи 358 (использование заведомо поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт за незаконный экспорт курятины направили в суд.