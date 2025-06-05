Підприємець незаконно продавав курку в ЄС

Бюро економічної безпеки у співпраці зі співробітниками Київської митниці викрило підприємця, який незаконно експортував м'ясну продукцію до країн ЄС, повідомляє 24 Канал із посиланням на БЕБ. Йдеться про п'ять партій курячого м'яса загальною вагою понад 100 тонн та орієнтовною вартістю 15,5 мільйона гривень.

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Слідством встановлено, що компанія, використовуючи підроблені ліцензії на експорт товарів, незаконно перемістила товар через державний кордон. Інформація, зазначена в ліцензіях, які подавалися експортером під час митного оформлення, не відповідала дійсності й коригувалася під конкретну ситуацію, зокрема, щодо країни призначення чи покупця,

– повідомляють у БЕБ.

У пресслужбі зазначають, що детективи БЕБ повідомили про підозру службовій особі товариства у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 201-3 (переміщення через митний кордон України поза митним контролем), та частиною 4 статті 358 (використання завідомо підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт за незаконний експорт курятини скерували до суду.