Аграриям усложнили получение статуса предприятий жизненно важной сферы: что изменилось

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства обновило требования к предприятиям, которые могут получить статус важных для национальной экономики. Для агросектора повышены ключевые пороги по площади земель и доходам, что повлияет на возможность резервирования работников.

Для аграриев изменили условия получения статуса "важного предприятия"

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины обновило критерии, по которым предприятия могут быть признаны важными для экономики страны. Соответствующий приказ № 6954 от 24 июня 2026 года предусматривает ужесточение ряда требований, в частности для предприятий аграрной отрасли.

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Обновленные правила влияют на возможность получения статуса, дающего право на резервирование работников. Для сельскохозяйственных предприятий теперь необходимо соответствовать более жестким показателям.

В частности, минимальную площадь земель, которые обрабатывает агропредприятие, увеличили вдвое — с 500 гектаров до 1000 гектаров. Также вырос и показатель годового дохода: вместо 20 миллионов гривен предприятие должно подтвердить доход не менее 40 миллионов гривен.

В то же время из перечня критериев исключили требование об уплате налога на доходы физических лиц в размере не менее 324 тысяч гривен за квартал. Также больше не учитывается возможность получения статуса за счет владения 90 процентами капитала других критически важных предприятий.

Для аграрных компаний дополнительно ввели требование о представлении копии налогового расчета с подтверждением контролирующего органа.

Изменения коснулись также лесного хозяйства и требований к заработной плате

Новые правила изменили критерии и для предприятий лесного хозяйства. Минимальная площадь земель в постоянном пользовании увеличилась в пять раз — с 500 гектаров до 2500 гектаров.

В то же время альтернативное требование относительно количества застрахованных работников смягчили: вместо 15 человек достаточно иметь 10 работников. Однако теперь этот критерий обязательно дополняется финансовым показателем — годовым доходом не менее 10 миллионов гривен.

Кроме того, из перечня видов деятельности для лесной отрасли исключили ряд направлений, среди которых охота, инжиниринг, геология и некоторые образовательные услуги.

Общие критерии для предприятий также стали более жесткими. Введены новые требования к заработной плате в зависимости от количества работников.

Для компаний со средней численностью работников свыше 50 человек средняя зарплата должна быть не меньше средней по Украине за последний отчетный год, умноженной на коэффициент 2. Для предприятий с численностью от 20 работников применяется коэффициент 3.

Для предприятий, работающих в трёх и более областях, установлены дополнительные условия: штат должен составлять не менее 10 человек, а уплата налогов и единого социального взноса — не менее 24 тысяч гривен в каждой области за последние три месяца.

Кто еще может получить статус важного предприятия

Отдельно предусмотрена возможность получения статуса для производителей украинской техники и оборудования. Речь идет о компаниях, продукция которых включена в перечень Минэкономики и может частично компенсироваться за счет бюджетных средств.

При этом часть критериев осталась без изменений. К важным для экономики предприятиям по-прежнему могут относиться компании, которые получают государственные гранты, выполняют договоры с Минэкономики сроком от 6 месяцев, находятся в сфере управления министерства или имеют государство в лице Минэкономики в качестве единственного учредителя или акционера.

Также статус могут получить предприятия, работающие в трёх и более областях Украины, являются участниками индустриальных парков, реализуют инвестиционные проекты со значительными вложениями в сфере переработки, производства биогаза или биометана, а также добычи и переработки полезных ископаемых.

Обратите внимание! Таким образом, новые правила существенно повышают требования к предприятиям, претендующим на статус важных для экономики. Для агросектора это означает, что части малых и средних хозяйств будет сложнее соответствовать обновленным критериям для бронирования работников.