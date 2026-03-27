Правительство обновляет правила противоминной деятельности: детали законопроекта

Кабинет Министров одобрил законопроект, который обновляет правила противоминной деятельности в Украине. Документ учитывает новые вызовы войны и должен приблизить законодательство к международным стандартам.

Правила разминирования земель меняют

Правительство 25 марта поддержало законопроект, предусматривающий изменения в законодательство в сфере противоминной деятельности, сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Его цель – адаптировать правила к современным условиям и международным стандартам.

В ведомстве отмечают, что действующий закон принимали еще до полномасштабной войны, поэтому он не учитывает нынешние масштабы минной угрозы и новые подходы к разминированию.

Документ предусматривает обновление терминологии, а также более четкое определение полномочий государственных и местных органов в сфере противоминной деятельности.

Кроме того, законопроект расширяет обязательства власти по поддержке пострадавших от взрывоопасных предметов. Речь идет о реабилитации, помощи с трудоустройством и финансовой поддержке.

Какие еще особенности нового законодательства?

Отдельное внимание уделено систематизации данных. Предлагается урегулировать ведение реестра территорий, загрязненных или потенциально загрязненных взрывоопасными предметами, а также обеспечить его взаимодействие с Государственным земельным кадастром.

Также документ уточняет принципы работы Национального органа противоминной деятельности, в частности в период завершения или прекращения военного положения.

В Минэкономики отмечают, что обновленные сроки и подходы учитывают украинские реалии и должны повысить эффективность разминирования.

