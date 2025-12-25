Протесты польских фермеров открыли для украинских производителей новые рынки

В украинском плодоовощном секторе пока отсутствуют ограничения для экспорта - не действуют квоты, доступны дотации и грантовые программы. В то же время протесты польских фермеров ускорили переориентацию украинских производителей на другие западные рынки, тогда как Польша потеряла часть доходов от транзита и реэкспорта.

Поляки стимулировали к поиску новых рынков

В плодоовощной отрасли преград для экспорта украинской продукции нет, квот нет, есть дотации, действуют грантовые программы, сообщает 24 Канал со ссылкой на AgroPortal. Также фактором, влияющим на сектор, являются протесты польских аграриев против импорта продукции из Украины.

Такое мнение высказал президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник во время дискуссии на конференции "Ведение агробизнеса в Украине. Диалог между властью и бизнесом".

В этом случае поляки больше потеряли, чем получили, ведь блокирование границ ни к чему хорошему не приводит. Украинская отрасль в экспорте ягод ускорила закономерный процесс открытия других западных рынков (Германия, Италия, Испания, Великобритания, Скандинавия), иногда используя транзит через Венгрию и Румынию,

– объясняет эксперт.

В то же время, передает EastFruit, Польша потеряла определенные доходы от транзита, от реэкспорта, поскольку больше зарабатывала на реэкспорте частично переработанной украинской замороженной продукции, чем на собственной.

По данным УПОА, плодоовощеводами за последний год экспортировано продукции примерно на 400 млн евро (замороженной малины, по экспорту которой Украина второй год подряд занимает первое место в мире), свежей голубики, лесной черники (Украина много лет - мировой лидер по экспорту), яблока в виде концентрата, ведь свежее яблоко экспортируется не в Европу, а на Ближний Восток и в Южно-Восточную Азию, а также овощных.

