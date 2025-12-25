Поляки стимулювали до пошуку нових ринків

У плодоовочевій галузі перепон для експорту української продукції немає, квот немає, є дотації, діють грантові програми, повідомляє 24 Канал із посиланням на AgroPortal. Також фактором, що впливає на сектор, є протести польських аграріїв проти імпорту продукції з України.

Таку думку висловив президент Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Тарас Баштанник під час дискусії на конференції "Ведення агробізнесу в Україні. Діалог між владою та бізнесом".

У цьому випадку поляки більше втратили, ніж здобули, адже блокування кордонів ні до чого хорошого не призводить. Українська галузь в експорті ягід пришвидшила закономірний процес відкриття інших західних ринків (Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія, Скандинавія), інколи використовуючи транзит через Угорщину та Румунію,

– пояснює експерт.

Водночас, передає EastFruit, Польща втратила певні доходи від транзиту, від реекспорту, оскільки більше заробляла на реекспорті частково переробленої української замороженої продукції, ніж на власній.

За даними УПОА, плодоовочівниками за останній рік експортовано продукції приблизно на 400 млн євро (замороженої малини, за експортом якої Україна другий рік поспіль посідає перше місце у світі), свіжої лохини, лісової чорниці (Україна багато років — світовий лідер з експорту), яблука у вигляді концентрату, адже свіже яблуко експортується не до Європи, а на Близький Схід і у Південно-Східну Азію, а також овочевих.

