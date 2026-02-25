Китай готовит ответ на новые пошлины США: в рассмотрении ограничения на американские товары

В Китай заявили о готовности отреагировать на новые тарифные шаги США и пересмотреть действующие торговые ограничения. В Пекине начали комплексную оценку ситуации и допускают корректировку санкций и пошлин.

Китайцы отвечают США новыми тарифами

Китай рассматривает возможность ответа на новые американские тарифы и не исключает пересмотра ограничений в отношении товаров из США. Об этом сообщил представитель Министерства торговли КНР.

В ведомстве отметили, что Пекин начал всесторонний анализ последствий новых торговых мер и подчеркнул готовность действовать решительно для защиты экономических интересов страны.

Китайская сторона в очередной раз подчеркнула, что выступает против односторонних тарифных решений и призывает Вашингтон отменить новые ограничения. В Пекине подчеркивают, что сотрудничество между двумя экономиками приносит взаимную выгоду, тогда как эскалация торговых споров вредит обеим сторонам.

В то же время Китай заявляет о готовности к открытым консультациям с США во время следующего раунда двусторонних экономических и торговых переговоров.

