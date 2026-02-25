Китайці відповідають США новими тарифами

Китай розглядає можливість відповіді на нові американські тарифи та не виключає перегляду обмежень щодо товарів зі США. Про це повідомив речник Міністерство торгівлі КНР.

У відомстві зазначили, що Пекін розпочав всебічний аналіз наслідків нових торгівельних заходів і підкреслив готовність діяти рішуче для захисту економічних інтересів країни.

Китайська сторона вкотре наголосила, що виступає проти односторонніх тарифних рішень і закликає Вашингтон скасувати нові обмеження. У Пекіні підкреслюють, що співпраця між двома економіками приносить взаємну вигоду, тоді як ескалація торгівельних суперечок шкодить обом сторонам.

Водночас Китай заявляє про готовність до відкритих консультацій із США під час наступного раунду двосторонніх економічних і торгівельних переговорів.

