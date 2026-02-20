Бразилия готовится к рекордному урожаю 353,4 миллиона тонн: какие культуры дали больше всего

В 2025/26 маркетинговом году производство зерна в Бразилии может достичь рекордных 353,4 миллиона тонн благодаря расширению посевных площадей. Аналитики отмечают сильный сезон для сои и рост внутреннего потребления кукурузы из-за развития производства этанола.

Урожай всех культур в Бразилии идет на рекорд

Общий объем производства зерновых и масличных культур в Бразилии в сезоне 2025/26 оценивается в 353,4 миллиона тонн – это исторический максимум, который обеспечивает экстенсивное расширение посевов. Такой прогноз обнародовала Национальная компания по снабжению (Conab).

Читайте также Украина удерживает лидерство на спотовом рынке кукурузы: что этому способствует

По оценкам аналитиков, сезон характеризуется несколькими ключевыми тенденциями. Благоприятные погодные условия в штате Мату-Гросу будут способствовать рекордному производству сои на уровне 178 миллионов тонн, что на 6,5 миллиона тонн больше, чем в предыдущем цикле. В то же время производство этанола из кукурузы впервые существенно повлияет на структуру внутреннего потребления зерна.

Сбор урожая в ключевых регионах опережает график: в Мату-Гросу уже обмолочено 47% площадей, а показатели урожайности соответствуют оптимистичным ожиданиям. Посевы сои расширились на 1,5 миллиона гектар, что компенсирует незначительное снижение средней урожайности с 4310 до 4244 килограмм с гектара.

Экспорт кукурузы вырастет несмотря на небольшое снижение урожая

По кукурузе, в Conab прогнозируют небольшое сокращение валового сбора до 138,4 миллиона тонн (минус 1,9% год к году). В то же время внутреннее потребление вырастет с 84 до 90,5 миллиона тонн, что станет историческим максимумом на фоне активного развития производства этанола.

Несмотря на ожидаемое снижение урожая, экспорт кукурузы в 2025/26 маркетинговом году может вырасти до 46,5 миллиона тонн против 41,5 миллиона тонн годом ранее благодаря эффективной логистике и высокому спросу со стороны Китая и других импортеров.

Экспорт 2025: какой агропродукции Украина экспортирует больше всего?