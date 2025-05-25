Можно ли приватизировать огород, которым вы давно пользуетесь

Часто украинцы много лет пользуются огородом возле дома, сажают овощи и держат участок в порядке. Впрочем, не все задумываются над тем, что эта земля не оформлена юридически.

Как приватизировать огород и возможно ли это

Люди, которые пользуются огородом не всегда знают, можно ли его приватизировать по давности пользования, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Особенно людей интересует возможность оформления сейчас, во время войны.

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По словам специалистов, оформить землю сейчас можно, но есть нюансы. Прежде всего, необходимо знать, что такое приватизация по давности пользования.

Важно! Это ситуация, когда человек много лет подряд пользуется землей добросовестно, открыто и непрерывно, без надлежащего юридического оформления, но с фактическим владением – и имеет право оформить эту землю на себя.

Приватизация по давности пользования распространяется на такие виды земель:

Огороды возле дома (если нет правоустанавливающих документов);

Земля, что использовалась не менее 15 лет;

Участок не должен быть в частной собственности другого лица или переданной в аренду официально.

Как сейчас оформить землю

Во время действия военного положения в Украине упрощен ряд процедур, в частности ОМС могут оперативно рассматривать обращения, а некоторые регистрационные действия проводятся в условиях упрощенного доступа к реестрам.

Обратите внимание! Кроме того, люди, которые остались без жилья или потеряли землю в зоне боевых действий, могут претендовать на другие участки, и это тоже открывает правовые возможности. Однако это не означает автоматическое право. Нужно действовать юридически грамотно.

Что надо сделать:

Подготовить доказательства пользования: фото, соседские подтверждения, старые квитанции, акты, решения сельсовета, инвентаризационные документы;

Обратиться к юристу для анализа ситуации;

Подать заявление в местный совет или суд – в зависимости от обстоятельств.

Почему оформлять землю желательно только с юристом

Нужно проверить статус земли (может, она уже в собственности общины, государства или другого лица);

грамотно оформить все документы;

в некоторых случаях – защищать свое право через суд.

Важно! Если вы давно пользуетесь огородом, но до сих пор не оформили его – время начинать процедуру оформления уже сейчас. Даже во время войны, или особенно во время войны, надо защищать свое право на землю. И лучше это делать вместе с юристом, чтобы избежать ошибок и потери того, что вы обрабатывали годами.