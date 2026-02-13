Украина и Молдова ищут решение по ограничениям на импорт украинской курятины

Киев и Кишинев обсудили усиление инспекционного контроля за поставками мяса птицы. Стороны рассчитывают в ближайшее время снять временные ограничения и восстановить привычную динамику торговли.

Украинских экспортеров курятины будут сильнее контролировать

Украина и Молдова провели онлайн-переговоры по ситуации с ограничением импорта украинского мяса птицы, сообщают в Минэкономики. Во встрече приняли участие представители молдавского профильного министерства и Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA).

С украинской стороны переговоры возглавил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев. По его словам, Молдова является важным рынком сбыта для украинской курятины: в две тысячи двадцать пятом году экспорт составил восемнадцать тысяч четыреста тонн на сумму тридцать два миллиона семьсот тысяч долларов США. Поэтому временное приостановление импорта требует оперативного урегулирования.

Во время встречи стороны договорились работать над усилением инспекционного контроля украинских экспортеров. Украина подтвердила готовность предоставить дополнительные гарантии качества продукции, в частности путем проведения исследований в аккредитованных лабораториях по запросу молдавской стороны.

Министр отметил, что украинская продукция соответствует международным стандартам, что подтверждается стабильными поставками на рынок Европейский Союз. По итогам переговоров стороны договорились продолжить совместную работу для устранения технических барьеров и скорейшего восстановления полноценной торговли.

