Наибольшая высота забора между соседскими участками является четко регламентированной украинским законодательством. Ее необходимо соблюдать при установке ограждения и не причинять неудобств соседу.

Какой высоты забор разрешено устанавливать?

Юрист Юлия Юрченко в комментарии 24 Канала рассказала, что приусадебные участки со стороны улиц и соседних участков допускается ограждать. Однако высота ограждения не должна превышать установленную законодательством норму.

Юлия Юрченко Адвокат юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Постановлением КМУ от 07 июня 2017 года №406 утвержден Перечень строительных работ, которые не требуют документов, дающих право на их выполнение, и после окончания которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию. Согласно пункту 6 указанного Перечня, возведение на земельном участке временных зданий и сооружений без устройства фундаментов, в том числе и заборов (по индивидуальным (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов) разрешается без разрешительных документов.

Эксперт отметила, что возведение на земельном участке временных зданий и сооружений без устройства фундаментов, в том числе и заборов (в отношении индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов) разрешается без разрешительных документов.

Важно! Согласно пункту 6.7 ДБН Б.2.2-5: 2011 "Благоустройство территорий" высота забора в усадебной застройке должна быть не более 2 метров на границе соседних участков и не более 2,5 метра со стороны улицы. Эти нормы установлены для обеспечения нормативной инсоляции и проветривания смежных территорий.

Соседи не должны испытывать неудобств из-за ограждения

Земельным кодексом Украины предусмотрено, что собственники и землепользователи земельных участков должны выбирать такие способы использования земельных участков в соответствии с их целевым назначением, при которых владельцам, землепользователям соседних земельных участков наносится меньше неудобств (затенение, задымление, неприятные запахи, шумовое загрязнение и т.д.).

Если установленным забором объективно нарушаются право владельца соседнего земельного участка, а также забор не соответствует приведенным выше требованиям законодательства, последний может обратиться в суд за защитой своих прав.

Обратите внимание! Юлия Юрченко отметила, что при установлении забора нужно принять во внимание права и обязанности всех владельцев, а также соблюдать соответствующие нормы законодательства, чтобы избежать конфликтных ситуаций с соседями в будущем.