Найбільша висота паркану між сусідськими ділянками є чітко регламентованою українським законодавством. Її необхідно дотримуватися при встановленні огорожі і не завдавати незручностей сусіду.

Якої висоти огорожу дозволено встановлювати?

Юристка Юлія Юрченко у коментарі 24 Каналу розповіла, що присадибні ділянки з боку вулиць та сусідніх ділянок допускається огороджувати. Однак висота огорожі не має перевищувати встановлену законодавством норму.

Юлія Юрченко Адвокат юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери" Постановою КМУ від 07 червня 2017 року №406 затверджено Перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію. Згідно з пунктом 6 вказаного Переліку, зведення на земельній ділянці тимчасових будівель та споруд без влаштування фундаментів, зокрема й парканів (щодо індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків) дозволяється без дозвільних документів.

Експертка наголосила, що зведення на земельній ділянці тимчасових будівель та споруд без влаштування фундаментів, зокрема й парканів (щодо індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків) дозволяється без дозвільних документів.

Важливо! Згідно з пунктом 6.7 ДБН Б.2.2-5:2011 "Благоустрій територій" висота паркану в садибній забудові має бути не більше 2 метрів на межі сусідніх ділянок та не більше 2,5 метра з боку вулиці. Ці норми встановлено для забезпечення нормативної інсоляції та провітрювання суміжних територій.

Сусіди не мають відчувати незручностей через огорожу

Земельним кодексом України передбачено, що власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо).

Якщо встановленим парканом об'єктивно порушуються право власника сусідньої земельної ділянки, а також паркан не відповідає наведеним вище вимогам законодавства, останній може звернутися до суду за захистом своїх прав.

Зверніть увагу! Юлія Юрченко наголосила, що при встановленні паркану потрібно взяти до уваги права та обов'язки всіх власників, а також дотримуватися відповідних норм законодавства, щоб уникнути конфліктних ситуацій із сусідами в майбутньому.