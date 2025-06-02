Що йдеться у законодавстві про суборенду

Суборенда передбачає передачу орендарем (основним користувачем землі) земельної ділянки у тимчасове користування іншій особі – суборендарю, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". За законом, це допустимо, але лише за згодою орендодавця, якщо інше не передбачено самим договором оренди.

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У частині 2 статті 8 Закону "Про оренду землі" йдеться, що: "Передача земельної ділянки в суборенду допускається лише за письмовою згодою орендодавця, якщо інше не передбачено договором оренди".

Зверніть увагу! Суборендар має ті ж права та обов'язки, що й орендар, але він не може передавати ділянку далі (субсуборенда заборонена, якщо інше прямо не передбачено).

Які правові ризики суборенди існують

  • Відсутність згоди орендодавця. Суборенда буде визнана недійсною. Це може потягнути за собою штрафи та судові спори.
  • Недотримання строку дії. Суборенда не може бути довшою, ніж основний договір оренди. Після припинення основного договору суборенда автоматично припиняється.
  • Реєстраційні проблеми. Уклавши договір суборенди, необхідно внести зміни до Державного реєстру речових прав. Інакше суборендар не зможе захистити свої права в суді.
  • Порушення цільового призначення землі. Якщо суборендар використовує землю не за цільовим призначенням, відповідальність несе і він, і орендар.
  • Ризики подвійної передачі. Якщо орендар уклав кілька суборенд на одну і ту ж ділянку – це підстава для судового спору.

Як захистити сторони суборенди

Орендарю:

  • Отримайте письмову згоду орендодавця (якщо це не передбачено наперед в договорі).
  • Укладіть суборенду в письмовій формі із чітким описом меж, цільового використання та строку.
  • Проконтролюйте реєстрацію договору.

Суборендарю:

  • Перевірте реєстрацію основного договору оренди.
  • Вимагайте копію згоди орендодавця або витяг з договору, який це дозволяє.
  • Укладайте суборенду на строк не довший, ніж основний договір.

Орендодавцю (власнику землі):

  • Закріпіть у договорі оренди умови суборенди: чи дозволена вона, і за яких умов.
  • Включіть контрольні механізми: обов'язок повідомлення, право перевірки.

Важливо! Суборенда є легальним, але ризикованим інструментом, особливо для агросектору чи забудовників. Правильно оформлений суборендний договір із усіма дозволами та реєстрацією – це запорука спокою для кожної зі сторін.