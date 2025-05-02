На украинском рынке продолжают дешеветь огурцы

Несколько недель назад на украинском плодоовощном рынке началось удешевление огурцов. Сейчас цена продолжает падать.

Цены на огурцы продолжают падать

На текущей неделе в Украине продолжают стремительно дешеветь тепличные огурцы, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Ситуацию, сложившуюся, ключевые игроки рынка объясняют сезонным увеличением предложения овощей на рынке.

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На сегодня украинские тепличные комбинаты предлагают огурцы к продаже в диапазоне 40 – 70 гривен за килограмм (0,96 – 1,69 доллара за килограмм), в зависимости от сорта, качества и объемов партий. В среднем это на 12% дешевле, чем в конце прошлой недели.

В очередной раз снижать отпускные цены производители вынуждены из-за увеличения предложения этой продукции на рынке на фоне сдержанного спроса в данном сегменте. По словам производителей, установление теплой погоды в Украине заметно ускорило созревание овощей в местных тепличных комбинатах. Кроме того, давление на рынок усилилось из-за увеличения предложения огурцов из пленочных теплиц.

Обратите внимание! Эксперты также добавили, что данная продукция сейчас уже предлагается в среднем на 29% дешевле, чем в начале мая предыдущего года.