В Украине снова подорожали огурцы: что вызвало рост цен

На рынке Украины пока не хватает предложения качественных огурцов, и даже импорт не может полностью компенсировать недостаток. Поэтому продукция этого сегмента уже несколько недель продолжает расти в стоимости.

Огурцы продолжают дорожать

На украинском рынке снова дорожают огурцы, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Эксперты отмечают, что рост цен на эту продукцию продиктован прежде всего ограниченным предложением овощей от внешних поставщиков.

Большинство украинских комбинатов уже завершили сезон продаж, а поставки импортной продукции, в частности из Турции, отмечается как нестабильное. На сегодня тепличные огурцы на украинском рынке предлагаются к продаже по 110 – 140 гривен за килограмм (2,60 – 3,31 доллара за килограмм), что в среднем на 20% дороже, чем неделей ранее.

Что стало причиной роста цен?

Понижательный ценовой тренд в сегменте огурца неделей ранее, по словам операторов рынка, провоцирует заметное увеличение спроса на эту продукцию накануне новогодних праздников. В то же время предложение местных овощей достаточно ограничено. Основной объем рынка составляет исключительно импортная продукция производства Турция. В этом подорожание этой продукции отмечается и в стране-производителе.

Ключевые игроки рынка уверены, что уже в ближайшее время стоит ожидать ускорения темпов роста цен на тепличные овощи и в Украине. Свое мнение они объясняют тем, что сейчас основная часть украинских тепличных хозяйств уже заявила о завершении сезона реализации.

Таким образом практически весь объем огурца на украинском рынке составляет турецкая продукция. При этом спрос на тепличные овощи в Украине также растет, поскольку оптовые компании и розничные сети начали формировать торговые запасы на новогодние праздники, а это также провоцирует рост цен в этом сегменте.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что сейчас тепличные огурцы в Украине уже поступают в продажу в среднем на 33% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

