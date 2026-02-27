Цены на огурцы в Украине упали: сколько стоит килограмм в супермаркете

На украинском рынке зафиксировали снижение цен на тепличные огурцы из-за роста предложения местной продукции. В то же время спрос со стороны торговых сетей и оптовиков ослаб, что дополнительно давит на стоимость овощей.

Почему огурцы сейчас подешевели?

Цены на тепличные огурцы в Украине начали снижаться, сообщают аналитики проекта EastFruit. Участники рынка объясняют тенденцию увеличением предложения огурцов нового оборота из украинских хозяйств, а также уменьшением потребительской активности.

По данным экспертов, сейчас почти все стационарные тепличные комбинаты страны уже начали продажу новой продукции, что существенно повлияло на баланс спроса и предложения. После корректировки цен тепличные огурцы реализуют в пределах по 125 – 170 гривен за килограмм. Это в среднем на 11% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Дополнительным фактором удешевления стало ослабление спроса. Оптовые компании и розничные сети на этой неделе сократили закупки украинского огурца, объясняя это медленными темпами продаж в розничной торговле.

Обратите внимание! Несмотря на нынешнее снижение, цены на тепличные огурцы остаются примерно на 50% выше, чем в конце февраля 2025 года. Участники рынка не исключают дальнейшего удешевления, поскольку предложение местной продукции продолжает расти, тогда как уровень сбыта остается сдержанным.

Сколько стоят огурцы в супермаркете?

Согласно данным сайта "Минфин", в популярных торговых сетях Украины установились такие цены на огурцы:

Auchan 189,90 гривны за килограмм;

189,90 гривны за килограмм; Metro 175,76 гривны за килограмм;

175,76 гривны за килограмм; Megamarket 225 гривны за килограмм;

225 гривны за килограмм; Varus 219,90 гривны за килограмм;

219,90 гривны за килограмм; АТБ 219,89 гривны за килограмм;

219,89 гривны за килограмм; Сильпо 208,30 гривны за килограмм.

