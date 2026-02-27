Цены на огурцы в Украине упали: сколько стоит килограмм в супермаркете
- Цены на тепличные огурцы в Украине снизились из-за роста предложения и уменьшения спроса, сейчас они стоят 125 – 170 гривен за килограмм, что на 11% дешевле, чем на прошлой неделе.
- В супермаркетах Украины цены на огурцы составляют: Auchan – 189,90 грн/кг, Metro – 175,76 грн/кг, Megamarket – 225 грн/кг, Varus – 219,90 грн/кг, АТБ – 219,89 грн/кг, Сильпо – 208,30 грн/кг.
На украинском рынке зафиксировали снижение цен на тепличные огурцы из-за роста предложения местной продукции. В то же время спрос со стороны торговых сетей и оптовиков ослаб, что дополнительно давит на стоимость овощей.
Почему огурцы сейчас подешевели?
Цены на тепличные огурцы в Украине начали снижаться, сообщают аналитики проекта EastFruit. Участники рынка объясняют тенденцию увеличением предложения огурцов нового оборота из украинских хозяйств, а также уменьшением потребительской активности.
По данным экспертов, сейчас почти все стационарные тепличные комбинаты страны уже начали продажу новой продукции, что существенно повлияло на баланс спроса и предложения. После корректировки цен тепличные огурцы реализуют в пределах по 125 – 170 гривен за килограмм. Это в среднем на 11% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
Дополнительным фактором удешевления стало ослабление спроса. Оптовые компании и розничные сети на этой неделе сократили закупки украинского огурца, объясняя это медленными темпами продаж в розничной торговле.
Обратите внимание! Несмотря на нынешнее снижение, цены на тепличные огурцы остаются примерно на 50% выше, чем в конце февраля 2025 года. Участники рынка не исключают дальнейшего удешевления, поскольку предложение местной продукции продолжает расти, тогда как уровень сбыта остается сдержанным.
Сколько стоят огурцы в супермаркете?
Согласно данным сайта "Минфин", в популярных торговых сетях Украины установились такие цены на огурцы:
- Auchan 189,90 гривны за килограмм;
- Metro 175,76 гривны за килограмм;
- Megamarket 225 гривны за килограмм;
- Varus 219,90 гривны за килограмм;
- АТБ 219,89 гривны за килограмм;
- Сильпо 208,30 гривны за килограмм.
В Украине подешевела столовая свекла: сколько она стоит и почему упали цены?
Цены на столовую свеклу в Украине снизились из-за роста предложения и активной продажи запасов из хранилищ.
Сейчас свекла стоит от 5 до 10 гривен за килограмм, что на 12% дешевле, чем неделю назад, а цены на 59% ниже, чем в этот период прошлого года.