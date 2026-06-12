Россия пытается хвастаться своими военными достижениями. Однако россияне явно проигрывают войну довольно простому растению, которое постепенно захватывает страну и наносит вред простым людям.

Какое растение распространяется по России и в чём его опасность

Речь идет о массовом распространении борщевика Сосновского, о чем сообщили в Службе внешней разведки.

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Что такое борщевик? Это растение, которое в середине ХХ века активно внедряли в сельское хозяйство СССР. Его представляли как перспективную кормовую культуру.

Но на сегодняшний день она превратилась в настоящее "экологическое бедствие". Борощник представляет опасность для людей. Причиной тому является фототоксичный сок, вызывающий тяжелые ожоги.

Но и это еще не все. Борщевик постепенно вытесняет местную растительность и быстро захватывает новые территории.

В стране-агрессоре распространение борщевика увеличивается ежегодно на 10–15%. А в отдельных регионах — даже на 20%.

Обратите внимание! На данный момент зараженными считаются более 93 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель России.

Больше всего от инвазивного растения страдают:

Центральная Россия;

Поволжье;

Урал;

Северо-западные области.

Проблема настолько распространена, что с 1 марта в России вступили в силу изменения в земельном законодательстве. Они обязывают владельцев участков самостоятельно бороться с борщевиком.

Фактически власти, которые в свое время сами массово высаживали борщевик и финансировали его распространение, в настоящее время переложили ответственность за ликвидацию последствий на дачников, фермеров и владельцев земельных участков,

– пояснили в СЗР Украины.

Важно! За невыполнение новых требований для россиян предусмотрены немалые штрафы.