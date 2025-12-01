Кабмин обновил операционный план реализации Государственной стратегии управления лесами до 2035 года
- Кабмин обновил операционный план реализации Государственной стратегии управления лесами до 2035 года с целью устойчивого развития и прозрачности.
- План включает совершенствование системы управления лесами, создание цифровой инфраструктуры, восстановление лесов на деоккупированных территориях и увеличение лесистости.
В Правительстве обновили операционный план реализации Государственной стратегии управления лесами до 2035 года. Это нужно для обеспечения устойчивого развития лесного хозяйства и прозрачности системы управления.
Операционный план обновлен Кабмином
Правительство обновило Операционный план реализации Государственной стратегии управления лесами до 2035 года (на 2025-2027 годы), сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко. Цель - обеспечить устойчивое развитие лесного хозяйства и прозрачность системы управления.
Изменения внедряем на основе европейской модели лесоуправления,
– подчеркнула Юлия Свириденко.
У Кабмине отмечают, что план предусматривает: совершенствование системы управления и мониторинга лесов, создание цифровой инфраструктуры для лесоуправления, восстановление лесов на деоккупированных территориях, увеличение лесистости.
