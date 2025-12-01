Операционный план обновлен Кабмином

Правительство обновило Операционный план реализации Государственной стратегии управления лесами до 2035 года (на 2025-2027 годы), сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко. Цель - обеспечить устойчивое развитие лесного хозяйства и прозрачность системы управления.

Изменения внедряем на основе европейской модели лесоуправления,

– подчеркнула Юлия Свириденко.

У Кабмине отмечают, что план предусматривает: совершенствование системы управления и мониторинга лесов, создание цифровой инфраструктуры для лесоуправления, восстановление лесов на деоккупированных территориях, увеличение лесистости.

