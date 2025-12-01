Операційний план оновлений Кабміном

Уряд оновив Операційний план реалізації Державної стратегії управління лісами до 2035 року (на 2025-2027 роки), повідомляє 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко. Мета — забезпечити сталий розвиток лісового господарства та прозорість системи управління.

Читайте також Зимовий збір грибів: чи можна йти по білі гриби у грудні

Зміни впроваджуємо на основі європейської моделі лісоуправління,

– підкреслила Юлія Свириденко.

У Кабміні зазначають, що план передбачає: удосконалення системи управління та моніторингу лісів, створення цифрової інфраструктури для лісоуправління, відновлення лісів на деокупованих територіях, збільшення лісистості.

В Україні запустили електронний кабінет експортера деревини: що це і навіщо потрібен