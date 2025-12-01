Операційний план оновлений Кабміном
Уряд оновив Операційний план реалізації Державної стратегії управління лісами до 2035 року (на 2025-2027 роки), повідомляє 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко. Мета — забезпечити сталий розвиток лісового господарства та прозорість системи управління.
Зміни впроваджуємо на основі європейської моделі лісоуправління,
– підкреслила Юлія Свириденко.
У Кабміні зазначають, що план передбачає: удосконалення системи управління та моніторингу лісів, створення цифрової інфраструктури для лісоуправління, відновлення лісів на деокупованих територіях, збільшення лісистості.
В Україні запустили електронний кабінет експортера деревини: що це і навіщо потрібен
Уряд України запровадив електронний кабінет експортера у складі системи обліку деревини для покращення галузі.
Цей інструмент підвищить прозорість ринку деревини та допоможе підтверджувати легальне походження продукції для експорту до ЄС.