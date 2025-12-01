Уряд запустив електронний кабінет експортера

Кабінет міністрів ухвалив певні рішення для стабільності та розвитку лісової галузі запустив електронний кабінет експортера у складі Єдиної державної системи електронного обліку деревини, повідомляє 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко. Також уряд під час чергового засідання продовжив дію матеріалів лісовпорядкування,

За словами Свириденко, уряд запустив пілотний проєкт – електронний кабінет експортера у складі Єдиної державної системи електронного обліку деревини.

Це допоможе підвищити прозорість ринку деревини відповідно до законодавства ЄС та зміцнити позиції українських експортерів. Тепер експортери зможуть перевіряти, звідки саме походить деревина – за номером лісорубного квитка, накладної або бирки через електронний кабінет,

– говорить прем'єр-міністр.

Інформацію, зазначають у Кабміні, можна буде одразу завантажити та використати для підтвердження легального походження продукції під час експорту до країн ЄС.

